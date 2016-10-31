Стартовал V чемпионат Ставропольского края по баскетболу среди мужчин

В спортзале Ставропольского государственного аграрного университета прошло торжественное открытие V чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на Кубок губернатора Ставрополья.

В сезоне 2016-17 годов в главном баскетбольном турнире края будут участвовать 17 команд, на первом этапе соревнований разбитых на две группы: дивизион «Ставрополь» и дивизион КМВ. Среди девяти коллективов дивизиона «Ставрополь» семь представляют столицу края: «Теплосеть» и «СтГАУ»; «МКС» и «Инфа»; ДЮСШ- «Газпром», «Крайбольница» и «УОР-Электроавтоматика», а две — город Михайловск: «Русь» и «Вепрь». Восьмерку дивизиона «КМВ» представляют три пятигорских коллектива: БК «Пятигорск», «Импульс» и «ПГУ», а также невинномысский «Арнест», «Теплорежим» из Черкесска, БК «Ессентуки», БК «Буденновск» и БК «Железноводск». По итогам предварительного турнира по две сильнейшие команды каждой из групп выйдут в «Финал четырех», который пройдет в мае будущего года.

Парад открытия в дивизионе «Ставрополь» прошел в торжественной обстановке при большом стечении зрителей — учащихся различных учебных заведений краевой столицы, болельщиков команд и почетных гостей. Спортивный зал Аграрного университета был украшен баннерами краевой федерации баскетбола и их партнеров. В качестве почетных гостей на параде открытия присутствовали: депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель общественного движения Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Ольга Тимофеева, пожелавшая участникам соревнований успехов в честном спортивном соперничестве и признавшаяся, что ее симпатии в этом соревновательном марафоне будут на стороне команды «Крайбольница»: министр физической культуры и спорта края Роман Марков, передавший спортсменам, официальным представителям команд и болельщикам приветствие от губернатора Владимира Владимирова и вкратце рассказавший о деятельности подведомственного ему министерства как органа государственной власти Ставропольского края, в реализации основных направлений государственной политики в области физической культуры и спорта, благодаря поддержке которых наметилась позитивная динамика в развитии и функционировании краевого спортивного хозяйства в целом и баскетбола, как отрасли,в частности; депутат Думы СК, кавалер трех орденов «Мужества» Сергей Шевелев; генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский», член общественной палаты Ставропольского края, сам действующий спортсмен Сергей Анисимов; исполнительный директор компании «ДНС» Константин Сидоренко.

На параде открытия спортсменов вывел наш лучший арбитр пятигорчанин Андрей Андреев, обслуживающий игры мужского и женского чемпионатов России по баскетболу. В торжественной обстановке под Гимн Российской Федерации был поднят российский триколор и Р. Марков объявил пятый чемпионат края по баскетболу открытым.

В игре открытия встретились «Инфа» и «Русь». Усилившаяся двумя выпускниками аграрного университета ставропольская команда одержала победу со счетом 93:48. Во второй игре встретились команда СтГАУ проэкзаменовала одного из дебютантов чемпионата команду «Вепрь». Всю игру шла равная борьба, но в концовке студенты-аграрии вырвали победу у оппонентов из михайловска — 66:62. В третьей игре встретились «Крайбольница» и «ДЮСШ-Газпром».Интриги не получилось: «медики» оказались сильнее — 60:36. В заключительной игре тура встретились «МКС» и еще один дебютант — «УОР-электроавтоматика». Опытные «молочники» победили со счетом 71:63, но специалисты уверены, что «УОР- электроавтоматика» ещё попортит нервы многим своим соперникам. Действующий чемпион края команда «Теплосеть» была в этот день свободна от игры.

Результаты первого тура в дивизионе «КМВ»: БК «Ессентуки — БК «Железноводск» — 80:51; «ПГУ» — БК «Пятигорск» — 49:68; «Теплорежим» — БК «Буденновск; — 74:40; «Арнест» — «Импульс» — 73:51.

Комментируя первый игровой день, президент краевой федерации баскетбола Дмитрий Лоханский отметил, что он прошел празднично и на одном дыхании. В перерывах ведущий Сергей Надеин провел большое количество конкурсов для болельщиков, победители которых получили подарки от партнеров федерации. Ди-джеи в перерывах развлекали зрителей, игры посетило большое количество молодежи. Дмитрий Владимирович выразил особую благодарность губернатору края Владимиру Владимирову — за неоценимую поддержку соревнований и краевому минспорта за помощь в организации их проведения, а также партнерам краевой федерации баскетбола, которыми являются «Группа Атлас», «Молочный комбинат «Ставропольский» и Ставропольский государственный аграрный университет, участие и поддержка которых вывели организацию и проведение краевых соревнований по баскетболу на качественно совершенно новый уровень.

http://www.stapravda.ru/20161031/startoval_v_chempionat_stavropolskogo_kraya_po_basketbolu_sredi__97611.html