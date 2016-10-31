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31 октября 2016 г.

Сбербанк провел в Ставрополе День финансовой грамотности для журналистов

В Ставропольском отделении ПАО Сбербанк прошел День финансовой грамотности для журналистов. В нем приняли участие представители региональных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.

Участников мероприятия ждала интересная насыщенная программа. Специалисты банка рассказали журналистам о широких возможностях дистанционных сервисов Сбербанка и прямо на месте осуществили несколько безналичных операций, еще раз напомнили об основных мерах защиты финансов от мошенников, главная из которых – конфиденциальность любой информации о банковских картах, счетах и т.д. Кроме того, представители СМИ узнали много нового о страховых услугах банка и инструментах инвестирования.

Завершилась встреча увлекательной экскурсией по региональному контактному центру Сбербанка в Ставрополе, во время которой участники не только увидели, в каких условиях работают сотрудники, но и смогли сами попробовать себя в их роли: примерили наушники, отдохнули в массажных креслах в комнате релаксации и даже размялись при помощи спортивного инвентаря.

– Журналисты – проводники информации. И от того, насколько они сами владеют темой, зависит, как ее воспримет их аудитория. Поэтому мы пригласили представителей СМИ к нам, чтобы в интерактивном формате рассказать о наших услугах и предложениях, обсудить темы, которые интересны всем – населению, журналистам, банку, обменяться мнениями о том, как сделать банковские услуги еще более доступными для жителей региона, – отметил управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Роман Романенко.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161031/sberbank_provel_v_stavropole_den_finansovoy_gramotnosti_dlya_zhu_97612.html
Фотография к статье Сбербанк провел в Ставрополе День финансовой грамотности для журналистов
День финансовой грамотности для журналистов в Ставропольском отделении ПАО Сбербанк
День финансовой грамотности для журналистов в Ставропольском отделении ПАО Сбербанк
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