«Ростелеком» предупреждает о повреждениях линий связи злоумышленниками
В последнее время участились случаи умышленного повреждения линий связи «Ростелекома» в многоквартирных жилых домах. Группа злоумышленников проникает в подъезды и обрезает провода и кабели в электрощитовых, расположенных на лестничных площадках. В результате абоненты «Ростелекома» до устранения повреждений остаются без связи.
Руководство Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» просит жителей Ставрополя при обнаружении подозрительных работ в электрощитовых дома сообщать в правоохранительные органы или по телефону (8652) 94-04-04.