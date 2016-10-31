«Ростелеком» предупреждает о повреждениях линий связи злоумышленниками

В последнее время участились случаи умышленного повреждения линий связи «Ростелекома» в многоквартирных жилых домах. Группа злоумышленников проникает в подъезды и обрезает провода и кабели в электрощитовых, расположенных на лестничных площадках. В результате абоненты «Ростелекома» до устранения повреждений остаются без связи.

Руководство Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» просит жителей Ставрополя при обнаружении подозрительных работ в электрощитовых дома сообщать в правоохранительные органы или по телефону (8652) 94-04-04.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161031/rostelekom_preduprezhdaet_o_povrezhdeniyakh_liniy_svyazi_zloumys_97607.html