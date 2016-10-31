Роспотребнадзор оштрафовал ставропольских хлебопеков на 1,2 миллиона рублей за нарушения

С начала года краевой Роспотребнадзор проверил около восьмидесяти предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Исследовано почти полторы тысячи проб. По результатам лабораторных исследований не допущено к реализации девятнадцать партий продукции объемом 55 килограммов. За выявленные нарушения составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, вынесено штрафных постановлений почти на 1,2 миллиона рублей. На рассмотрение в судебные органы передан 21 материал, по восьми принято решение о приостановлении деятельности.

http://www.stapravda.ru/20161031/rospotrebnadzor_oshtrafoval_stavropolskikh_khlebopekov_na_12_mil_97627.html