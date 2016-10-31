Развитие спорта в территориях Ставропольского края обсудили в Ессентуках

В Ессентуках под председательством министра физической культуры и спорта края Романа Маркова прошел семинар-совещание с руководителями органов управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных районов и городских округов Ставрополья, формат которого вышел за рамки стандартного заседания: перед началом заинтересованного диалога участники мероприятия продемонстрировали спортивные навыки на практике — по ходу футбольного матча, который состоялся на центральном стадионе города-курорта. А уже после этой физкультурно-спортивной разминки собравшиеся приступили к обсуждению повестки дня.

Официальная часть семинара прошла в формате круглого стола в режиме «вопрос-ответ». При этом рассматривались актуальные вопросы массового физкультурного движения и спорта высоких достижений в регионе. Собравшиеся обсудили взаимодействие с краевыми федерациями по видам спорта, особенности организации проведения сельских спортивных игр, мероприятий по реабилитации инвалидов, семинаров для судей и тренеров по видам спорта, порядок перехода детско-юношеских спортивных школ на программы спортивной подготовки и многое другое.

Широкую дискуссию вызвало обсуждение программы улучшения краевого футбола, с которой выступил президент краевой федерации футбола Сергей Барабаш. Он отметил, что своих команд не имеют 16 (!) территорий края, в силу чего в регионе слабо развивается детско-юношеский футбол.

– И это при том, что материально-техническая база улучшается с каждым годом, — подчеркнул Роман Марков. – Правительство края планирует выделять городам и районам, которые развивают футбол, специальные гранты. Для этого будет составлен специальный рейтинг результативности, критериями которого будут наличие команд, уровень развития детско-юношеского футбола, участие в региональных и всероссийских соревнованиях.

Кроме того, по ходу семинара специалисты по физической культуре и спорту разработали аспекты организации и проведения краевых этапов фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, обговорили вопросы аккредитации судей и оснащения муниципальных центров тестирования ГТО.

http://www.stapravda.ru/20161031/razvitie_sporta_v_territoriyakh_stavropolskogo_kraya_obsudili_v__97609.html