На Ставрополье собрали и переработали 35 тысяч тонн винограда

В правительстве края под председательством первого заместителя председателя регионального кабинета министров Николая Великданя состоялось еженедельное рабочее совещание. Как сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, в этом году в регионе собрано 35 тысяч тонн винограда, что на 11 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. Одну тысячу тонн составляет столовый виноград. По словам министра, весь урожай солнечной ягоды переработан на территории края.

Кроме того одной из тем совещания стала подготовка к празднованию на Ставрополье Дня народного единства. Как сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева, всего к 4 ноября приурочено свыше 300 мероприятий, которые охватят практически все муниципальные образования региона. В частности, в государственных и муниципальных учреждениях в рамках всероссийской акции пройдет «Ночь искусств». В канун праздников на особый контроль также взяты вопросы обеспечения общественной безопасности.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161031/na_stavropole_sobrali_i_pererabotali_35_tysyach_tonn_vinograda_97639.html