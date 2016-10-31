Газету «Ставропольская правда» вновь возглавил Василий Балдицын

Фото: из архива газеты «СП»

АНО Издательский дом «Ставропольская правда» и редакцию одноименной газеты вновь возглавил Василий Балдицын. Такое решение было принято советом учредителей АНО и собранием коллектива журналистов газеты.

Напомним, что Василий Балдицын в журналистике – c 1982 года. Работал с 1982 по 1987 год в газете «Комсомолец Кубани» (Краснодар) корреспондентом, Лауреат премии «Золотое перо Кубани». После переезда на Ставрополье работал в различных печатных и электронных СМИ.

С 1998 по 2008 год Василий Вячеславович возглавлял газету «Ставропольская правда». С июня 2008 года по апрель 2012-го работал заместителем председателя правительства Ставропольского края, с 19 марта 2008 года – председатель Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России. Секретарь Союза журналистов России. Лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ. Лауреат Национальной премии имени Петра Великого, имеет звание «Лучший менеджер России». Победитель Всероссийского конкурса «Золотой гонг» (2001 год), обладатель звания лучшего главного редактора России (региональное издание). Четырежды лауреат премии имени Германа Лопатина краевой организации Союза журналистов (1999, 2004, 2007, 2013 годы). Обладатель почетных знаков Союза Журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» и «За заслуги».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161031/gazetu_stavropolskaya_pravda_vnov_vozglavil_vasiliy_balditsyn_97614.html