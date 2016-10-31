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31 октября 2016 г.

Диверсификация экономики и исполнение бюджета в центре внимания властей Невинномысска

В Невинномысске прошло плановое заседание администрации города, которое провел его глава Василий Шестак. Сначала он представил участникам заседания первого заместителя главы администрации Михаила Миненкова, отметив, что с первых дней работы он плотно включился в изучение экономического и социального потенциала промышленного центра. В том числе вместе с заместителем председателя краевого правительства-министром экономического развития Андреем Мургой Михаил Миненков принял участие в семинаре по вопросам обеспечения реализации приоритетного направления «Моногорода», который проходил в Москве.

Присутствие представителя Невинномысска на этом мероприятии не случайно – это единственный на Ставрополье город, которому присвоен данный статус, а всего моногородов в России – 319. В рамках семинара прошли мотивационные сессии, презентации лучших практик и бизнес-навигатора в регионах, а также сессии, где были проанализированы меры господдержки моногородов, механизмы снижения напряженности на рынке труда.

В свою очередь, как было отмечено в ходе заседания, сегодня в городе активно занимаются диверсификацией экономики. Здесь развивается не только химическая, но и металлургическая промышленность, стройиндустрия. Планируется, что в течение пяти-семи лет Невинномысск уйдет из состава моногородов. Помочь в этом призвано развитие индустриального парка «Невинномысск», где уже работают 10 предприятий-резидентов. Как сообщили в пресс-службе мэрии Невинномысска, к концу года ожидается запуск еще одного предприятия – радиаторного завода.

С докладом об исполнении бюджета Невинномысска за 9 месяцев этого года выступила начальник финансового управления администрации Ольга Колбасова. Доходы бюджета Невинномысска были утверждены в сумме более 2 миллиардов рублей. Фактически за 9 месяцев в городскую казну поступило 1,5 миллиарда рублей. В целом по доходам плановые назначения обеспечены на 72 процента. Финансирование производилось в полном объеме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Социальные обязательства бюджета города выполняются.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161031/diversifikatsiya_ekonomiki_i_ispolnenie_byudzheta_v_tsentre_vnim_97608.html
Фотография к статье Диверсификация экономики и исполнение бюджета в центре внимания властей Невинномысска
Мэр Невинномысска Василий Шестак представил первого заместителя главы администрации города Михаила Миненкова (слева)
Мэр Невинномысска Василий Шестак представил первого заместителя главы администрации города Михаила Миненкова (слева)
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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