День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
31 октября 2016 г.

Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском

28 октября вблизи Пятигорска произошло тройное ДТП, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Около 21 часа 30 минут на 8-м километре региональной автодороги «СЗО города Пятигорска» Предгорного района водитель автомобиля «ВАЗ-210740» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-33021», а затем касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074», двигавшимся в попутном направлении.

В больницу были доставлены четверо участников автоаварии: водитель, два пассажира автомобиля «ВАЗ-210740» и водитель «ГАЗа». Самые серьезные травмы получил водитель «ВАЗ-210740» – 21-летний житель Предгорного района – с открытой черепно-мозговой травмой и переломом таза молодой человек был доставлен в реанимацию. Выяснилось, что водительские права предполагаемый виновник автоаварии получил четыре года назад, однако, был лишен права управления за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Срок лишения истек несколько месяцев назад. По факту происшествия назначены экспертизы, у участников произведен биозабор жидкости на установления состояния опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161031/chetyre_cheloveka_postradali_v_troynom_dtp_pod_pyatigorskom_97622.html
Фотография к статье Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском
Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском
Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
В Ставрополе автоледи въехала в здание
В центре Ставрополя мужчина покончил жизнь самоубийством
Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском
В Ставрополе столкнулись «Лада Гранта» и маршрутка, два человека пострадали
В Пятигорске водитель автомашины сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Пятигорск
«Студенческий ПИР» принес пятигорчанам «серебро»
Хор Валаамского монастыря дал благотворительные концерты на Кавминводах
Ставропольское училище дизайна – в сотне лучших образовательных учреждений России
Как наладить общественный контроль за капремонтом – обсудили в Пятигорске
В Пятигорске двое наркоманов совершили двойное убийство

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!