Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском

28 октября вблизи Пятигорска произошло тройное ДТП, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Около 21 часа 30 минут на 8-м километре региональной автодороги «СЗО города Пятигорска» Предгорного района водитель автомобиля «ВАЗ-210740» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-33021», а затем касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074», двигавшимся в попутном направлении.

В больницу были доставлены четверо участников автоаварии: водитель, два пассажира автомобиля «ВАЗ-210740» и водитель «ГАЗа». Самые серьезные травмы получил водитель «ВАЗ-210740» – 21-летний житель Предгорного района – с открытой черепно-мозговой травмой и переломом таза молодой человек был доставлен в реанимацию. Выяснилось, что водительские права предполагаемый виновник автоаварии получил четыре года назад, однако, был лишен права управления за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Срок лишения истек несколько месяцев назад. По факту происшествия назначены экспертизы, у участников произведен биозабор жидкости на установления состояния опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

http://www.stapravda.ru/20161031/chetyre_cheloveka_postradali_v_troynom_dtp_pod_pyatigorskom_97622.html