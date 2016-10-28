Лезгинка с цыганским размахом / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Жители села Кевсала Ипатовского района отметили 151-й день рождения своей малой родины. С самого утра в парке Победы расставляли палатки и столы местные организации и предприятия. Впервые в этом году в конкурсе национальной кухни приняли активное участие представители армянской, корейской, цыганской диаспор, а также жители улиц. Ароматы шашлыка на мангалах, шулюма и каши, приготовленных в котелках на кострах, разносились по округе, зазывая гостей. Бодрая музыка, смех и радость детворы, веселящейся на аттракционах, создавали праздничное настроение.

В этот день состоялось чествование лучших тружеников села, которым глава муниципального образования Сергей Максименко вручил почетные грамоты. А награждение участников конкурса на лучший стол национальной кухни вылилось в целую концертную программу, сопровождающуюся эмоциональными танцами. Особенной активностью отличилась цыганская диаспора, лихо отплясывающая зажигательную лезгинку! Все участники конкурса награждены благодарственными письмами администрации и подарочными сертификатами.

В конкурсе «Играй, гармонь!» каждый из участников старался проявить свои способности в песнях и танцах. Зрители не скупились на поддержку и аплодисменты.

Подарили свои музыкальные подарки и гости из села Большая Джалга – участники художественной самодеятельности местного Дома культуры. Весело и с азартом участвовала молодежь в спортивном конкурсе по перетягиванию каната. А завершился праздник искрометным фейерверком.

Н. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161028/zhiteli_sela_kevsala_ipatovskogo_rayona_otmetili_151y_den_rozhde_97554.html