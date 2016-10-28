Зампред правительства Ставрополья Николай Великдань проинспектировал хозяйства Апанасенковского района

Показали «караваны пустыни» / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

27 октября первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань побывал с рабочей поездкой в Апанасенковском районе и посетил ряд сельхозпредприятий. Он ознакомился с состоянием озимых зерновых посевов, поскольку в некоторых восточных районах края сегодня отмечается дефицит влаги в почве. С руководителями хозяйств обсуждались вопросы развития регионального агропрома, его господдержки. В племколхозе «Россия» первому зампреду ПСК показали стадо верблюдов. Изначально в хозяйстве ими занялись для экзотики, а сегодня, ориентируясь на рынок, решили расшириться, увеличив стадо.

http://www.stapravda.ru/20161028/zampred_pravitelstva_stavropolya_nikolay_velikdan_proinspektirov_97568.html