ВТБ24 снизил ставки по ипотеке и кредитам наличными

ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными, рефинансированию и ипотечным программам. Теперь кредит на покупку готового или строящегося жилья в рамках стандартного предложения ВТБ24 можно оформить по ставке 13,1% годовых в рублях, по программе «Ипотека с государственной поддержкой» – по ставке 11,4% годовых. По всей линейке кредитов наличными ставки снижены на 3 п.п., а по программе рефинансирования кредитов других банков – до 13,9% годовых.

Для клиентов ключевых ипотечных партнеров ВТБ24 будут действовать специальные условия по программе на приобретение готового жилья со ставкой 12,1% годовых, а по программе «Ипотека с государственной поддержкой» – со ставкой 10,9% годовых.

Также ВТБ24 снизил ставку по программе «Ипотека для военных» до 12,1% годовых и увеличивает максимальную сумму кредита в рамках программы до 2,01 млн руб. Особые условия будут предложены зарплатным клиентам банка, для которых скидка по ипотечным программам составит 0,5% годовых.

ВТБ24 предлагает своим клиентам три типа кредитов наличными: «Быстрый» (ставка от 13,9%), «Крупный» (от 15,9%, для зарплатных клиентов – от 15,5%), «Удобный» (от 16,9%).

Кредит на рефинансирование предоставляется по ставкам от 13,9% (снижение составило 1,1 п.п). Предложение доступно до 31 декабря 2016 г. При этом не требуются дополнительные справки из банка, выдавшего рефинансируемый кредит.

В рамках программы клиент может погасить до шести любых кредитов других банков – как залоговых, так и беззалоговых, на общую сумму до 3 млн рублей, сроком до 5 лет, без поручительства третьих лиц и во всех регионах присутствия банка. Это делает особо популярным рефинансирование для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО.

Рефинансирование доступно для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения в ВТБ24 своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

С подробными условиями предоставления кредита можно ознакомиться в отделениях ВТБ24 или на сайте банка.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161028/vtb24_snizil_stavki_po_ipoteke_i_kreditam_nalichnymi_97553.html