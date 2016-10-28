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28 октября 2016 г.

Волонтеры Ставрополья будут участвовать в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

В следующем году в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он соберет под своим крылом более 20 тысяч участников из 150 стран. Ставропольский край будет представлять делегация из 130 человек, формированием которой занимается министерство образования и молодежной политики края. Ребят ждет насыщенная программа, обмен опытом, лекции и мастер-классы.

Накануне был дан старт по набору волонтеров. В течение ближайших 125 дней россияне и иностранные граждане смогут стать частью фестиваля, заполнив анкету на сайте russia2017.com. Люди старше 50 лет также могут подать заявку, пополнив ряды представителей корпуса «серебряных» волонтеров. Всего более семи тысяч добровольцев будут отобраны и подготовлены для проведения одного из главных молодежных событий года.

Кроме того, стали известны результаты конкурса на право стать центром привлечения и подготовки волонтеров на фестиваль. В адрес оргкомитета поступило 76 заявок из 47 регионов страны. Официальный статус такого центра уже получил Пятигорский государственный университет.

Пресс-служба губернатора СК , Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161028/volontery_stavropolya_budut_uchastvovat_v_xix_vsemirnom_festival_97579.html
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