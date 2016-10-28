В Ставрополе появится Стена памяти жертв политических репрессий

В Ставрополе у мемориала «Холодный родник» прошел ежегодный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Здесь почтить память тех, кто пал жертвой тоталитарной машины, собрались их родственники, и те, кто сам подвергся политическим репрессиям, да и просто неравнодушные ставропольчане. Среди присутствовавших на мероприятии были заместитель главы администрации Ставрополя Денис Алпатов, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова, депутаты городской думы и другие.

– Мы ежегодно собираемся здесь, чтобы почтить память и восхититься мужеством тех, кто прошел через эту страшную несправедливость. Молот репрессивной машины коснулся многих семей в нашей стране. На сегодня в Ставрополе проживает около тысячи человек, имеющих статус репрессированных. И нам важно не допустить повторение подобных событий в будущем, – отметил Д. Алпатов.

Как было отмечено в ходе митинга, в Ставрополе скоро начнется акция памяти жертв политических репрессий. Ее цель – собрать как можно больше фотографий таких людей. Стартует акция уже первого ноября, а через год в День памяти жертв политических репрессий здесь же, у мемориала «Холодный родник» пройдет торжественное открытие Стены памяти репрессированных.

– Открытие стены памяти будет приурочено к столетию большевистского переворота. В Книге памяти жертв политических репрессий нашего края указано более 65 тысяч человек. И это только число непосредственно репрессированных,- отметил член союза писателей России, инициатор проведения акции, потомок репрессированных Иван Любенко.

Память погибших почтили минутой молчания. Панихиду по всем невинно убиенным отслужил настоятель храма святой Матроны Московской, протоиерей Владимир Волков. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу.

Председатель совета ветеранов микрорайона № 13 Октябрьского района Флора Сырватинская рассказала, что посещает подобные мероприятия регулярно.

– К счастью, лично меня и моих близких репрессии не коснулись. Но такие митинги очень нужны, потому что молодежь должна знать свою историю. И мы, старшее поколение, обязаны до молодых людей ее доносить, – отметила пенсионерка.

А вот Раиса Белеченко знает о репрессиях не понаслышке.

– Мои дедушка и бабушкой жили в Краснодарском крае, имели хозяйство: корову, птиц. Роковую роль сыграло то, что они приютили одного человека. Он у них жил, а значит и помогал по хозяйству, работал. И кто-то донес, будто дед — кулак, раз имеет работника. И в 1930-м году его отправили на Урал, где я и родилась через восемь лет. Дед умер сразу, наверное, на нервной почве, не перенес такого удара. Мы жили в страшных условиях, в бараках. Я была маленькая, но очень хорошо помню этот кошмар, все муки и голод. А потом я заболела, и мне даже хотели отрезать ногу. Тогда доктор сказал, что необходима смена климата, нас реабилитировали в 1951. Тогда мы с родителями и возвратились в родные края, – рассказала женщина.

Напомним, что только в Ставропольском крае узниками тюрем и лагерей стали более 60 тысяч человек, еще около 6 тысяч подследственных были расстреляны. Места захоронений многих не найдены до сих пор. А всего же по стране количество жертв репрессий исчисляется миллионами.

http://www.stapravda.ru/20161028/v_stavropole_poyavitsya_stena_pamyati_zhertv_politicheskikh_repr_97605.html