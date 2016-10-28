В Ставрополе подвели итоги работы краевого информационного сельхозцентра

В минсельхозе края прошло ежегодное расширенное собрание работников ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», в котором принял участие министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Цель работы центра – решение вопросов, связанных с обучением аграриев, консультирование по всему спектру вопросов в АПК, внедрение новых агротехнологий, а также повышение конкурентоспособности продукции регионального агропромышленного комплекса. С начала года оказано более 17 тыс. индивидуальных консультаций, большая часть из которых пришлась на долю КФХ. Проведено 60 информационно-обучающих семинаров, подготовлено 90 тематических выпусков печатной продукции различной актуальной направленности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в помощь начинающим фермерам разработано 42 бизнес-плана. На счету учреждения – организация и проведение трех региональных выставок: «Агроуниверсал -2016», «День поля» и «День урожая- 2016». Активное участие центра отмечено на престижных Всероссийских выставках: «Агрорусь» (в г.Санкт-Петербург») и «Золотая осень» (в г.Москве). Председатель краевой АККОР Виктор Пыленок отметил, что ассоциация работает в плотном тандеме со службой сельхозконсультирования, находя решения назревших вопросов совместными усилиями. Глава аграрного ведомства Владимир Ситников выразил благодарность специалистам ГКУ за внесенный вклад в получение 10-миллионного урожая зерновых в нынешнем году,нацелив их на дальнейшую плодотворную работу. Консультанты должны быть активными проводниками аграрной региональной политики и инноваций, генерировать идеи и поднимать злободневные проблемы, – подчеркнул он. Пора выходить на принципиально новый уровень взаимодействия с аграриями региона: взаимодействовать не только с малыми формами хозяйствования, но и приносить пользу крупным сельхозпредприятиям Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161028/v_stavropole_podveli_itogi_raboty_kraevogo_informatsionnogo_selk_97580.html