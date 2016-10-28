В СКФУ прошла конференция о проблемах адаптации мигрантов

Особенности миграционных процессов / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Проблемы миграции обсуждают участники проходящей на базе Северо-Кавказского федерального университета III Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции».

СКФУ проводит ее совместно с Институтом социально-политических исследований РАН (Москва). В конференции принимают участие ученые Австралии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Великобритании, Ганы, Иордании, Нидерландов, США, Таиланда, Японии, а также ряда ведущих российских научных центров – Института социально-политических исследований РАН, Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Института географии РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Уральского федерального университета, Алтайского госуниверситета, Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН (Хабаровск) и других. Работа идет в нескольких секциях: теория и методология исследования миграционных процессов; историческая ретроспектива миграции населения; миграционная политика и опыт ее реализации; социально-экономические и этнокультурные проблемы адаптации и интеграции мигрантов. В рамках конференции пройдет традиционная научная школа для молодых ученых «Междисциплинарные подходы к исследованию миграционных процессов».

http://www.stapravda.ru/20161028/v_skfu_proshla_konferentsiya_o_problemakh_adaptatsii_migrantov_97569.html