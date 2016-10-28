В отношении ректора и начальника учебно-методического отдела ИДНК возбуждено новое уголовное дело

В Ставрополе в отношении ректора и начальника учебно-методического отдела Института Дружбы народов Кавказа возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Их подозревают в совершении коммерческого подкупа. По данным следствия, с сентября по октябрь прошлого года подозреваемые получили 180 тысяч рублей за выдачу диплома о получении высшего профессионального образования, без фактического обучения и проверки знаний. Сейчас данное уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным. Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161028/v_otnoshenii_rektora_i_nachalnika_uchebnometodicheskogo_otdela_i_97598.html