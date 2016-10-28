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28 октября 2016 г.

В Левокумском районе прошел фестиваль некрасовской песни

Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» в селе Левокумском

Среди многих замечательных исторических и культурных явлений Ставрополья свою особую нишу занимают казаки-некрасовцы, проживающие в Левокумском районе. Прошедший здесь фестиваль некрасовской песни позволил ощутить подлинную атмосферу быта носителей этой уникальной культуры. В социально-культурное объединение села Левокумского съехались фольклорные казачьи коллективы из Александровского, Изобильненского, Кировского, Левокумского районов, городов Буденновска, Георгиевска, Кисловодска, Ставрополя, Москвы. Среди участников были и мастера декоративно-прикладного искусства, выставка «Казачья шкатулка» объединила лучшие работы в разных стилях и техниках.

Перед началом гала-концерта зрителям представили фильм об истории, жизни и творчестве казаков-некрасовцев. А сама концертная программа началась с выступления оркестра народных инструментов села Левокумского (руководитель Тамара Погорельская), который исполнил знаменитую уже во всем мире некрасовскую мелодию «Халымба». Народный детский фольклорный ансамбль «Некрасовские казачата», руководимый. Валентиной Синяковой, растрогал публику песней «Я во садику». Снискал аплодисменты и ансамбль «Колосок» Любови Прутовой из Александровского района за мелодичную «Ой, на горке калина». Свои краски добавили программе детский ансамбль «Прикумье» из Буденновска, ансамбль русской народной песни «Россиянка» из Георгиевска, хор «Зори золотые» из Изобильного, народный хор «Казачка» из Кировского района.

Прекрасным подарком для зрителей и участников фестиваля стало яркое, самобытное выступление гостей из Москвы — артистов фольклорного ансамбля «Измайловская слобода» под руководством Жанны Кабановой. В их исполнении прозвучали песни Воронежской и Волгоградской областей.

Трогательным моментом фестиваля стал показ видеоролика о замечательном человеке, главном собирателе и хранителе культурного богатства некрасовских казаков Лилии Александровне Якоби, посвятившей изучению этой уникальной культуры всю свою жизнь. Созданный Л. Якоби ансамбль народной песни «Лада» из Ставрополя исполнил историческую «Не заря, заря занималася» и крыловую «Ай, вы цыгане». А ансамбль «Наследие» из краевого центра представил свои версии песен «Терские казаки» и «Ехал казак к Дону». Помимо некрасовских звучали и образцы репертуара ставропольских казаков. Украшением праздника народной песни, безусловно, стало выступление самих некрасовцев, участвовавших в мае этого года в Днях культуры казаков-некрасовцев в Москве. Полилась наполненная необычными тембровыми красками «Вдоль по речке по реке», зазвучали плясовые наигрыши на губной гармошке. А кульминацией явились песня «Я да калинушку ломала» и «Некрасовский карагод», к исполнению которых присоединились все участники фестиваля.

Подводя итог фестиваля, министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева поблагодарила всех, кто делает так много для сохранения традиционной культуры:

– Казаки-некрасовцы являются венцом культуры Ставрополья. Мы гордимся тем, что у нас есть такое уникальное явление, стараемся его беречь, передавать из поколения в поколение. Важно, чтобы дети двадцать первого века тоже жили лучшими культурными традициями нашего народа, знали их и любили.

С большим интересом отнеслись участники фестиваля к творческой лаборатории, где на конкретных примерах Жанна Кабанова, руководитель фольклорного ансамбля «Измайловская слобода», акцентировала внимание на особенностях манеры исполнения казачьих песен и диалекта. Были проведены практические занятия по вокалу и народной хореографии. Следует добавить, что фестиваль прошел в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)», учредителями выступили Министерство культуры Российской Федерации, министерство культуры Ставропольского края, организаторами – Ставропольский краевой Дом народного творчества и отдел культуры администрации Левокумского муниципального района.

Наталья БЫКОВА , при содействии краевого Дома народного творчества
http://www.stapravda.ru/20161028/v_levokumskom_rayone_proshel_festival_nekrasovskoy_pesni_97597.html
Фотография к статье В Левокумском районе прошел фестиваль некрасовской песни
Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» в селе Левокумском
Фестиваль некрасовской песни «История жизни казаков-некрасовцев в музыкально-поэтическом фольклоре» в селе Левокумском
Фото: www.mincultsk.ru
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