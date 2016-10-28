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28 октября 2016 г.

В Лермонтове расширяют доступ к Госуслугам через Интернет

Доступность государственных и муниципальных услуг для жителей города Лермонтова продолжит расти в 2017 году, сообщили в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи СК. Город занял второе место по активности пользователей портала «Госуслуги» в рейтинге ведомства. Этому способствуют такие факторы, как доступность муниципальных услуг на сайте и развитие сети Интернет в городе. Сейчас на региональном портале госуслуг доступна информация о 60 государственных и трех муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Лермонтова. В следующем году на портале планируется разместить информацию еще о десяти муниципальных услугах. В системе регионального портала государственных и муниципальных услуг жители Лермонтова могут получить информацию об оказываемых услугах и заказать многие из них через Интернет. Также доступна возможность скачать необходимые бланки и формы документов, чтобы прийти в нужный кабинет с готовыми документами. Популярности «Госуслуг» способствует высокий уровень информатизации. Работа федеральных программ интернетизации школ, организация доступа в Интернет в отделениях «Почты России», в государственных и муниципальных библиотеках открывают дополнительные возможности для использования портала. К тому же развитие высокоскоростных сетей мобильных операторов позволяет пользоваться мобильным приложением «Госуслуги» из любой точки города. В Лермонтове работают шесть центров обслуживания, где можно получить помощь при регистрации на портале и подтвердить личность пользователя. Администрация города проводит курсы интернет-грамотности, в которых учит пользоваться этим интернет-сервисом, а на сайте органов муниципальной власти есть раздел, посвященный «Госуслугам».

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161028/v_lermontove_rasshiryayut_dostup_k_gosuslugam_cherez_internet_97581.html
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