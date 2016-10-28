Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
28 октября 2016 г.

Судебного эксперта в Ставрополе судят за выдачу ложного заключения

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении судебного эксперта, подозреваемой в даче заведомо ложного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю. По данным следствия, женщина, проводя экспертное исследование в рамках арбитражного дела, решила оказать «помощь» ответчику и умышленно занизила в несколько раз реальную стоимость земельных участков в Георгиевском районе.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161028/sudebnogo_eksperta_v_stavropole_sudyat_za_vydachu_lozhnogo_zakly_97587.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Ставрополь
Судебного эксперта в Ставрополе судят за выдачу ложного заключения
Сборная из Ставрополя показала лучший результат на краевой альпиниаде
В Ставрополе судят участника драки 2010 года
Ставропольчанка стала победительницей инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее»
Школьники Ставропольского края написали олимпиаду по предпринимательству
Право и закон
Директор электросети Георгиевска получил взятку за незаконное подключение кафе
Нарушения в сфере землепользования выявила прокуратура в Апанасенковском районе
Банки нашли способ игнорировать «период охлаждения» при страховании клиентов
Завербованный террористами ИГИЛ житель Ставрополья осужден на 15 лет
25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!