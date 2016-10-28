Судебного эксперта в Ставрополе судят за выдачу ложного заключения

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении судебного эксперта, подозреваемой в даче заведомо ложного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю. По данным следствия, женщина, проводя экспертное исследование в рамках арбитражного дела, решила оказать «помощь» ответчику и умышленно занизила в несколько раз реальную стоимость земельных участков в Георгиевском районе.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161028/sudebnogo_eksperta_v_stavropole_sudyat_za_vydachu_lozhnogo_zakly_97587.html