Ставропольские каратисты собрали осенний урожай наград на соревнованиях в Новочебоксарске

В Новочебоксарске прошли сразу три крупных спортивных мероприятия: VII Кубок России и Всероссийский турнир по карате WKC, а также аттестационно-квалификационные экзамены на присвоение соответствующих данов. На соревнования приехали спортсмены, тренеры и судьи из 26 регионов России.

Ставропольскую команду представляли 23 спортсмена из Ставропольской ДЮСШ единоборств (тренеры Владимир Спирин, Анастасия Давыдова и Тамаз Сахуадзе), учащиеся клуба «Сакура» из станицы Новотроицкой (тренер Алексей Комов) и воспитанники Дома детского творчества села Кочубеевского. В первый день наши каратисты успешно сдали экзамены, и восемь человек краевой федерации всестилевого карате, продемонстрировав отличную технику, стали обладателями черного пояса первого дана по карате. Вдохновленные успехами, юные ставропольцы показали свое мастерство и на Всероссийском турнире по всестилевому карате. Здесь на счету нашей команды три золотые, семь серебряные и три бронзовые медали.

Третий день соревнований принес в копилку Ставрополья еще 14 медалей: на Кубке России нашей

андой было добыто три «золота», семь серебряных и четыре бронзовые награды. Весомый вклад в общекомандную копилку внесли Вадим Глущенко, завоевавший одну золотую и две серебряные медали (тренер Тамаз Сахуадзе), София Журавлева, на счету которой весь комплект наград (тренер Владимир Спирин). По одной золотой медали у Дарьи Кириченко и Глеба Жеребцова, а Максим Неверов завоевал два «золота» (тренер Алексей Комов).

Призовые места в личном зачете заняли Владислав Глущенко и Иван Востриков, Кирилл Дышкант, Владимир и Иван Кошелевы, Ерстем Шоров и Ярослав Апанович, Аделина Горлова и Ксения Ермоленко, Полина Панкова и Карина Григорян.

В разделе соревнований, по командному кумитэ среди юношей 14-15 лет первое место заняла команда «Сакура» из Новотроицкой, а среди юношей 16-17 лет нашей команде досталось третье место.

http://www.stapravda.ru/20161028/stavropolskie_karatisty_sobrali_osenniy_urozhay_nagrad_na_sorevn_97590.html