Ставрополье готовится к участию в федеральном проекте популяризации госуслуг

Ставропольский край поддержит федеральную инициативу по популяризации единого портала государственных услуг и аналогичного регионального портала. Министерство энергетики, промышленности и связи СК закладывает в проект регионального бюджета на следующий год средства для краевого софинансирования популяризации государственных услуг, чтобы принять участие в конкурсе Минкомсвязи. Министр.

В пресс-службе ведомства напомнили, что федеральные средства на эти цели между регионами планируется распределять на конкурсной основе. В Ставропольском крае число пользователей портала «Госуслуги», включая региональный портал, составляет около пятнадцати процентов и сильно разнится между муниципалитетами. Самые продвинутые в этом отношении города – Георгиевск, Лермонтов, Ставрополь, Пятигорск и Ессентуки, а среди районов — Благодарненский.

http://www.stapravda.ru/20161028/stavropole_gotovitsya_k_uchastiyu_v_federalnom_proekte_populyari_97544.html