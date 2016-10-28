Совет глав российских субъектов обсудил меры поддержки русского языка

В Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел XXVIII заседание Совета глав российских субъектов при МИД России. Среди его участников – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Темой обсуждения стало продвижение российского высшего образования и укрепления позиций русского языка за рубежом, а также роль российских регионов в этих процессах. Как отметил С. Лавров, в мире насчитывается более 260 миллионов человек, владеющих русским языком. Он является официальным рабочим языком ООН и других международных организаций. Министр подчеркнул, что сегодня в России создана солидная нормативно-правовая база для дальнейшего развития русскоязычного образования за пределами России. В конце 2015 года Президентом РФ была утверждена Концепция русской школы за рубежом.

Глава российского МИДа высоко оценил потенциал субъектов РФ и значение реализующихся на их уровне проектов для укрепления позиций русского языка в мире.

Региональным опытом в развитии этого гуманитарного сотрудничества поделились главы ряда российских субъектов. Как отметил В. Владимиров, в крае традиционно уделяется большое внимание подготовке специалистов филологического профиля. В этом году правительством Ставрополья был утвержден региональный комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и литературы. Активно участвуют в выстраивании международных контактов вузы Ставрополья. В крае егодня обучаются более три тысяч студентов из 55 стран ближнего зарубежья, Азии, Африки и Европы.

– Они не только получают знания, но и включаются в межкультурный диалог, воспринимают российские культурные ценности и язык – этому способствуют образовательные программы и стратегии университетов. Вернувшись домой, эти специалисты будут иметь особое отношение к России. Наша страна навсегда останется для них родной – как большая альма-матер, – сказал В. Владимиров.

Глава региона также привел примеры «внешней» работы образовательных учреждений, работающих на Ставрополье. Так, представители крупнейших в регионе вузов участвуют во внедрении образовательных программ по русскому языку в университетах Азербайджана, Армении, Казахстана, Болгарии, Китая. Сейчас в крае разрабатывается проект учебника по русскому языку для тюркоязычных народов. При поддержке специалистов из Ставрополья в 2008 году был создан Центр русского языка и культуры в Асьютском университете Египта. С участием преподавателей края в нем прошли подготовку более 400 молодых египтян. Аналогичный центр был открыт в прошлом году во Втором университете Неаполя.

В. Владимиров внес ряд предложений в проект итогового документа заседания. В том числе они касаются введения в российских вузах новых дисциплин и курсов, которые могут привлечь студентов из-за рубежа; проведения федеральных олимпиад для школьников и студентов, для которых русский язык не является родным; внедрения на государственном уровне приоритетного проекта «Русский язык» по направлению «Образование».

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161028/sovet_glav_rossiyskikh_subektov_obsudil_mery_podderzhki_russkogo_97589.html