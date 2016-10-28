Развитие Кисловодска обсудили на выездном заседании комитетов Совета Федерации РФ

Представители шести комитетов верхней палаты Российского Парламента, в том числе председатели комитетов по социальной политике, по бюджету и финансовым рынкам, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели в Кисловодске выездное заседание, посвящённое комплексному развитию города-курорта.

Его вели председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский и заместитель Председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. В обсуждении ряда вопросов участвовали Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель полпреда Президента РФ в СКФО Олег Фадеев; депутаты Государственной Думы, представители Министерств финансов, экономического развития, природных ресурсов, здравоохранения, транспорта; Федеральных агентств по туризму, водным ресурсам, других федеральных ведомств. Участниками заседания также были губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, члены правительств Ставропольского, Краснодарского краев и Республики Крым.

Они рассмотрели вопросы о ходе выполнения поручения Президента Российской Федерации по комплексному развитию Кисловодска, об увеличении доходной части бюджета города-курорта, о подготовке проекта Федерального закона о введении курортного сбора, внедрения в регионе Кавминвод экологических чистых видов транспорта, введения в хозяйственный оборот объектов незавершённого строительства и реализации алкогольной продукции на территориях санаторно-курортных организаций.

Открывая заседание, Евгений Бушмин подчеркнул, что ситуация с развитием города-курорта сегодня находится на особом контроле руководства Верхней палаты Российского парламента и лично Председателя Совфеда Валентины Матвиенко. В частности, важное место в этой работе, по мнению Евгения Бушмина, должно занимать сохранение и развитие Кисловодского курортного парка, которому придан статус национального.

– Принято согласованное с Минфином России решение о выделении в федеральном бюджете 2017 года 250 миллионов рублей для Кисловодского парка. Однако, это разовое выделение средств, в будущем финансирование должно стать системным, – отметил Евгений Бушмин.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Олег Фадеев обратил внимание участников заседания на необходимость уточнить источники финансирования мероприятий Плана комплексного развития Кисловодска до 2030 года, получившего одобрение главы государства.

– Есть мнение рассматривать План развития города-курорта в качестве подпрограммы в рамках существующей Государственной программы развития Северного Кавказа. Это упростит решение вопросов финансирования мероприятий, – сообщил Олег Фадеев.

Подробнее о перспективах реализации плана комплексного развития Кисловодска до 2030 года рассказала директор Департамента инвестиционных проектов Министерства по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева. Как прозвучало, проект Плана включает 83 мероприятия, реализация которых разделена на три этапа. Они предусматривают модернизацию и ремонт системы жилищно-коммунального хозяйства города, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству, совершенствование санаторно-курортной отрасли и другие.

По подсчетам Минкавказа на финансирование мероприятий Плана требуется 63 миллиарда рублей. Губернатор Владимир Владимиров с этой цифрой не согласен, поскольку по подсчетам ставропольских специалистов на реализацию Плана требуется 78 миллиардов рублей. Участники заседания приняли решение рекомендовать Правительству Российской Федерации ускорить подготовку распоряжения об утверждении Плана комплексного развития города-курорта Кисловодска в период до 15 декабря 2016 года. Губернатор Владимир Владимиров поддержал необходимость скорейшего принятия Плана. Глава края подчеркнул, что без федерального финансирования и реализации ряда инициатив, направленных на увеличение собственных доходов города-курорта, выполнить мероприятия комплексного плана развития Кисловодска будет затруднительно.

– В этом году мы уже выделили из краевого бюджета 500 миллионов рублей для финансовой поддержки Кисловодска. Но реальная потребность города-курорта для содержания существующей инфраструктуры значительно больше. Мы предлагаем ряд проектов для повышения финансовой обеспеченности Кисловодска. В частности, это создание игорной зоны на территории Кавминвод, что, по подсчётам, принесёт дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Сделать курорты Кавминвод более привлекательными позволит и строительство современного парка развлечений наподобие «Диснейленда», соответствующий проект уже планируется к реализации совместно с итальянскими партнёрами, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также высказался о необходимости принятия ликвидации долгостроев и заброшенных объектов на курортах. В частности, предлагается установить повышенную ставку налогообложения в отношении участков, выданных под строительство и не используемых по назначению более трех лет. Эти же меры необходимо применить в отношении законсервированных объектов и «недостроя», который не введен в эксплуатацию спустя три года после начала работы. Это даст городу доходы, а неэффективного собственника подтолкнет к тому, чтобы строительство закончить.

Глава края призвал сенаторов уделить особое внимание принятию законодательных решений, которые увеличат местную налоговую базу. В частности, это касается проекта федерального закона о введении курортного сбора на Кавминводах.

– Курортный сбор – насущная необходимость для развития инфраструктуры наших городов-курортов. По предварительным подсчётам, реализация этой инициативы даст региону дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Примерно, треть этой суммы будет получать город Кисловодск, – отметил Владимир Владимиров.

Предложения губернатора Ставрополья отражены в итоговом решении совместного выездного заседания комитетов Совета Федерации. Они будут учтены в дальнейшей законодательной работе верхней палаты Российского Парламента.

По окончании заседания сенаторы ознакомились с состоянием ряда историко-культурных объектов Кисловодска. Они посетили мемориальный музей-усадьбу художника Николая Ярошенко, осмотрели Каскадную лестницу и Колоннаду.

http://www.stapravda.ru/20161028/razvitie_kislovodska_obsudili_na_vyezdnom_zasedanii_komitetov_so_97583.html