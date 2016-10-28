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28 октября 2016 г.
Бюджетные приоритеты не меняются / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Прожиточный минимум в Ставропольском крае на 2017 год установлен в размере 7975 рублей

Заседание Думы СК 27 октября началось с поздравлений в адрес бывшего председателя краевого парламента А. Шиянова, которому исполнилось 75 лет. В связи с юбилеем спикер Г. Ягубов вручил ему медаль «За заслуги в развитии законодательства в Ставропольском крае».

На заседании депутаты внесли изменения в закон, направленный на государственную поддержку развития сельского хозяйства, подготовленный профильным комитетом Думы. Теперь документ дополнен направлением по обеспечению АПК Ставрополья квалифицированными кадрами в форме финансирования дополнительного профессионального образования и проведения соревнований среди субъектов господдержки. Также предусмотрено возмещение части затрат организациям, связанным с производством хлопка. Расширен и перечень субсидируемой техники, оборудования и расходных материалов, которые необходимы для развития в крае питомниководства.

Большинство вопросов, вынесенных на обсуждение, не вызвало бурных дискуссий, поскольку до этого обсуждались на заседаниях думских комитетов совместно с представителями краевых министерств и ведомств. Заместитель председателя ПСК – министр финансов

Л. Калинченко сообщила об изменениях в закон о краевом бюджете на текущий год. Эти корректировки связаны с изменением объемов межбюджетных трансфертов из федеральной казны и уточнением плановых показателей поступлений неналоговых и налоговых доходов. Совокупный плюс для краевого бюджета составил в конце года

1,6 миллиарда рублей. На такую же сумму планируется увеличить и расходы. В предложенном законопроекте поддержаны традиционные направления: лекарственное обеспечение жизненно необходимыми препаратами, дополнительные отчисления в городской бюджет Ставрополя на исполнение функций краевого центра. Поддержаны также предложения депутатов и местных органов власти по ремонту и восстановлению объектов, которые пострадали в результате различных чрезвычайных ситуаций на Ставрополье. Дополнительные средства будут также использованы на строительство дорог, поддержку сельского хозяйства и промышленности. Депутаты поддержали этот законопроект единогласно.

Проголосовали депутаты и за новый вариант Закона «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края». Изменения в документ предусматривают предоставление бесплатной юридической помощи по вопросам пересмотра результатов определения кадастровой стоимости недвижимости для неработающих пенсионеров, инвалидов третьей группы, ветеранов боевых действий и иных категорий граждан. Также приняты изменения в законодательство в сфере управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности края. Они направлены на усиление контроля над этим важным процессом со стороны депутатского корпуса.

На заседании 27 октября принят также Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2017 год». Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края И. Ульянченко, от этого размера зависят социальные доплаты, которые выделяются из федерального бюджета особо нуждающимся ветеранам. Прожиточный минимум ежегодно индексируется в зависимости от роста потребительских цен. Таким образом, в будущем году в соответствии с инфляцией размер минимума составит 7975 рублей. Большинство депутатов согласились с таким предложением комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке и средствам массовой информации. Однако со своим мнением выступила фракция КПРФ в краевом парламенте. Как заявил заместитель председателя Думы края А. Гончаров, депутаты-коммунисты считают эту величину прожиточного минимума недостаточной. Однако они не могли повлиять на принятие решения и поэтому воздержались при голосовании.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20161028/prozhitochnyy_minimum_v_stavropolskom_krae_na_2017_god_ustanovle_97572.html
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