Православный лекторий «Непознанный мир веры» действует в Ставрополе

«Непознанный мир веры» / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

В Ставрополе продолжает работу общественный публичный православный лекторий «Непознанный мир веры», организованный миссионерским отделом Ставропольской епархии. В наступившем учебном году лекции будут проходить по пятницам в конференц-зале Ставропольского строительного техникума (ул. Комсомольская, 73, район ДК Гагарина). В предстоящую пятницу, 28 октября, преподаватель Ставропольской духовной семинарии кандидат философских наук священник Антоний Скрынников проведет беседу на тему «Лев Николаевич Толстой и его религиозные взгляды». Следующую встречу преподаватель семинарии священник Игорь Дудко посвятит истории Смуты и роли Русской православной церкви в сохранении государственного единства. Далее в программе лектория темы «Актуален ли Ветхий Завет в XXI веке», «Крещение Руси: путь от языческих жертвоприношений до святости» и другие.

http://www.stapravda.ru/20161028/pravoslavnyy_lektoriy_nepoznannyy_mir_very_deystvuet_v_stavropol_97556.html