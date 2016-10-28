Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
28 октября 2016 г.

Полтора килограмма марихуаны изъято у жителя Минераловодского района

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли из домовладения жителя одного из сел Минераловодского городского округа около 1,5 килограмма марихуаны. Подозреваемый объяснил, что посадил семена конопли на одном из заброшенных дачных участков для личного употребления. В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161028/poltora_kilogramma_marikhuany_izyato_u_zhitelya_mineralovodskogo_97599.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Минераловодский район
Полтора килограмма марихуаны изъято у жителя Минераловодского района
В Минводах ухажер обокрал спящую в кафе девушку
На обледенелой трассе «Кавказ» УАЗ столкнулся с «Приорой», водители в больнице
25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах
Пьяный мужчина убил ломом своего товарища в Минераловодском районе
Происшествия
В Ставрополе судят участника драки 2010 года
В Лермонтове во время ссоры мужчина зарезал своего знакомого
В Нефтекумском районе 28-летний житель ограбил пенсионера-дачника
Внутридомовое газовое оборудование требует повышенных мер безопасности
На трассе Ставрополь-Астрахань в ДТП погиб 26-летний водитель

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!