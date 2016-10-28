Полтора килограмма марихуаны изъято у жителя Минераловодского района

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли из домовладения жителя одного из сел Минераловодского городского округа около 1,5 килограмма марихуаны. Подозреваемый объяснил, что посадил семена конопли на одном из заброшенных дачных участков для личного употребления. В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161028/poltora_kilogramma_marikhuany_izyato_u_zhitelya_mineralovodskogo_97599.html