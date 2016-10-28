О правилах поведения на дороге рассказали детям в Светлограде

Педагоги подросткового клуба «Факел» Светлоградского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних совместно с библиотекой села Благодатного провели для своих подопечных занятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Я – пешеход». Инспектор ГИБДД рассказал ребятам о правилах поведения на дороге, и о том, какая грозит опасность, если их не соблюдать. Дети участвовали в играх и решали проблемные ситуации, узнали в каких местах можно играть, как правильно переходить улицу, с какого возраста можно ездить на велосипеде и многое другое. Урок всем понравился. Его участники пообещали поделиться новыми знаниями со своими друзьями.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161028/o_pravilakh_povedeniya_na_doroge_rasskazali_detyam_v_svetlograde_97577.html