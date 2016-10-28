День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
28 октября 2016 г.

Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев

Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра недавно пошли на эксперимент и при помощи шефов создали класс Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как рассказал начальник пресс-бюро Игорь Погосов, этот класс уже успел отличиться по многим показателям и завоевал право на поход к шефам в СОБР УФСВНГ РФ по Ставропольскому краю. Марш-бросок по Городской тропе здоровья, попутная тренировка по ориентированию, возложение цветов к мемориалу погибших спецназовцев. Подполковник Алексей нин провел для юных росгвардейцев экскурсию, познакомил с бронетехникой и вооружением отряда, которое применяется только в частях специального назначения, а также полистал дневники. И попросил передать тем, кто не выиграл конкурс, что необходимо подтянуться в учебе и обязательно побывать в отряде, где их ждут в следующий раз.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161028/kadetskiy_klass_rosgvardii_pobyval_na_ekskursii_u_stavropolskikh_97593.html
Фотография к статье Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев
Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев
Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
В Ставрополе появится Стена памяти жертв политических репрессий
Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев
Двух мошенниц, «помогавших» получать гражданам кредиты, судят в Ставрополе
Экскурсию по знаковым местам финансовой истории провели сотрудники музея-заповедника Ставрополя
Ставропольский кадет удостоен права ношения берета Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля
Общество
В Лермонтове расширяют доступ к Госуслугам через Интернет
Совет глав российских субъектов обсудил меры поддержки русского языка
Волонтеры Ставрополья будут участвовать в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
О правилах поведения на дороге рассказали детям в Светлограде
Ставропольчанка стала победительницей инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!