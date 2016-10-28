Кадетский класс Росгвардии побывал на экскурсии у ставропольских СОБРовцев

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра недавно пошли на эксперимент и при помощи шефов создали класс Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как рассказал начальник пресс-бюро Игорь Погосов, этот класс уже успел отличиться по многим показателям и завоевал право на поход к шефам в СОБР УФСВНГ РФ по Ставропольскому краю. Марш-бросок по Городской тропе здоровья, попутная тренировка по ориентированию, возложение цветов к мемориалу погибших спецназовцев. Подполковник Алексей нин провел для юных росгвардейцев экскурсию, познакомил с бронетехникой и вооружением отряда, которое применяется только в частях специального назначения, а также полистал дневники. И попросил передать тем, кто не выиграл конкурс, что необходимо подтянуться в учебе и обязательно побывать в отряде, где их ждут в следующий раз.

http://www.stapravda.ru/20161028/kadetskiy_klass_rosgvardii_pobyval_na_ekskursii_u_stavropolskikh_97593.html