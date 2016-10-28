Экскурсию по знаковым местам финансовой истории провели сотрудники музея-заповедника Ставрополя

Эксклюзивную экскурсию по знаковым местам краевой столицы, связанным с финансовой историей региона, организовали для журналистов и блогеров Ставропольское отделение Сбербанка и музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Стартовала экскурсия с улицы Советской. Оказывается, здания с 3-го по 11-й номер некогда строились как единый архитектурный ансамбль присутственных мест по образцу петербургской застройки, и в основу лег проект известных зодчих Кавказских Минеральных Вод братьев Бернардацци. Главное здание с портиком и колоннами поначалу занимала губернская казенная палата, что можно считать прообразом нынешнего минфина, здесь же располагалась и первая сберегательная касса в городе. Комплекс зданий полностью сохранен в первозданном виде до наших дней. Нынче он является памятником архитектуры.

Также в центре Ставрополя остается немало зданий, где размещались банки, как частные, так и отделения Госбанка Российской империи. К примеру, на том, что находится напротив мемориала «Вечный огонь», до сих пор сохранились следы прошлого: на белой ленте лепнины фасада и сегодня можно прочитать слово «Государственный». А вот слово «банкъ», к сожалению, давно исчезло. В здании совсем неподалеку (где сейчас находится краевая федерация бильярдного спорта) вязь из букв на ажурной решетке портика говорит о том, что тут размещался один из крупнейших частных банков России – Азовско-Донской коммерческий банк.

Экскурсия завершилась у нынешнего представительства Центробанка в Ставрополе по улице Ленина. Выяснилось: это первое здание в городе, которое строилось как уже непосредственно банковское. Тогда как прежде все помещения под финансовые организации арендовались у купцов. Строили его из местного ракушечника. Настолько надежно, что здание устояло, когда отступавшие гитлеровцы пытались взорвать его.

В 1915-м, в год постройки, сюда переехали все отделения Госбанка, которые находились в городе. Любопытно, что тогда же на работу в банк начали принимать женщин. Но только тех, у которых в этом учреждении работали близкие родственники, готовые выступить поручителями барышень. В особом циркуляре указывалось, что по вступлению в брак девицу следовало незамедлительно увольнять. Первыми «банкиршами» стали выпускницы ставропольских гимназий, окончившие учебные заведения с золотой медалью, но работать они имели право только в канцелярии и «счетчиками» денег.

Кроме экскурсии в музее имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве журналисты посетили уникальную выставку монет и бумажных денег, имевших в разное время обращение на территории Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161028/ekskursiyu_po_znakovym_mestam_finansovoy_istorii_proveli_sotrudn_97592.html