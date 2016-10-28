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28 октября 2016 г.

Двух мошенниц, «помогавших» получать гражданам кредиты, судят в Ставрополе

В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц края, обвиняемых в мошенничестве. Как установлено, вначале обвиняемые расклеили в различных городах региона объявления о содействии в предоставлении кредитов от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Ставропольцы, прочитавшие объявления, звонили на указанные мошенницами номера. Отвечавшая на звонок представлялась сотрудником банка и убеждала заявителей продиктовать свои паспортные и иные данные якобы для оформления заявки. Через некоторое время она сообщала о том, что кредиты одобрены, поэтому нужно оплатить страховку. В итоге введены в заблуждение 20 жителей края. Ущерб потерпевших составил более 288 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161028/dvukh_moshennits_pomogavshikh_poluchat_grazhdanam_kredity_sudyat_97603.html
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