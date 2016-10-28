Диверсификация экономики и исполнение бюджета в центре внимания властей Невинномысска

В Невинномысске прошло плановое заседание администрации города. Вел его глава администрации Невинномысска Василий Шестак. Сначала Василий Шестак представил участникам заседания первого заместителя главы администрации Михаила Миненкова, отметив, что с первых дней работы он плотно включился в изучение экономического и социального потенциала промышленного центра. В том числе вместе с заместителем председателя краевого правительства-министром экономического развития Андреем Мургой Михаил Миненков принял участие в семинаре по вопросам обеспечения реализации приоритетного направления «Моногорода», который проходил в Москве.

Присутствие представителя Невинномысска на этом мероприятии не случайно – это единственный на Ставрополье город, которому присвоен данный статус, а всего моногородов в России – 319. В рамках семинара прошли мотивационные сессии, презентации лучших практик и бизнес-навигатора в регионах, а также сессии, где были проанализированы меры господдержки моногородов, механизмы снижения напряженности на рынке труда.

В свою очередь, как было отмечено в ходе заседания администрации Невинномысска, сегодня в городе активно занимаются диверсификацией экономики. Здесь развивается не только химическая, но и металлургическая промышленность, стройиндустрия. Планируется, что в течение пяти-семи лет Невинномысск уйдет из состава моногородов. Помочь в этом призвано развитие индустриального парка «Невинномысск», где уже работают 10 предприятий-резидентов. Как сообщили в пресс-службе мэрии Невинномысска, к концу года ожидается запуск еще одного предприятия – радиаторного завода.

С докладом об исполнении бюджета Невинномысска за 9 месяцев этого года выступила начальник финансового управления администрации Ольга Колбасова. Доходы бюджета Невинномысска были утверждены в сумме более 2 миллиардов рублей. Фактически за 9 месяцев в городскую казну поступило 1,5 миллиарда рублей. В целом по доходам плановые назначения обеспечены на 72 процента. Финансирование производилось в полном объеме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Социальные обязательства бюджета города выполняются.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161028/diversifikatsiya_ekonomiki_i_ispolnenie_byudzheta_v_tsentre_vnim_97604.html