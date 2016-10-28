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28 октября 2016 г.

Директор электросети Георгиевска получил взятку за незаконное подключение кафе

Генеральный директор АО «Георгиевские городские электрические сети» подозревается в покушении на совершение коммерческого подкупа. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, по данным следствия, подозреваемый незаконно получил от местного жителя 50 тысяч рублей за подключение к электроснабжению его кафе-магазина без оформления документов. Однако довести преступный умысел злоумышленнику не удалось, так как его действия пресекли правоохранители в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение». Расследование уголовного дела продолжается.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161028/direktor_elektroseti_georgievska_poluchil_vzyatku_za_nezakonnoe__97588.html
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