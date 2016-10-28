Депутаты ГДРФ будут ежемесячно встречаться с избирателями в регионах

Госдума РФ становится ближе / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

27 октября перед очередным заседанием краевой Думы парламентарии от «Единой России» провели заседание своей фракции с участием депутатов Госдумы РФ, избранных от «ЕР» в нашем регионе.

Как сообщил спикер краевого парламента Г. Ягубов, теперь такие встречи станут регулярными. Дело в том, что изменился регламент работы депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Три недели каждого месяца они работают в Москве, а затем наступает так называемая «неделя регионов», когда депутаты возвращаются в республики, края и области, где живут их избиратели. Основная задача на эту последнюю неделю месяца – встречи с населением, отчеты о деятельности в федеральном парламенте, работа по выполнению наказов избирателей. Поэтому депутаты от «Единой России» планируют проводить такие встречи регулярно в последний четверг каждого месяца.

И первый опыт общения в таком формате можно считать вполне продуктивным. Депутат Госдумы РФ Е. Бондаренко рассказала о начавшейся работе над федеральным бюджетом. Среди новаций, которые в нем запланированы, – выделение регионам субсидий из федеральной казны на строительство современных кинотеатров, типовых домов культуры в селах. Что касается конкретно нашего края, то тут уже в будущем году могут появиться несколько современных кинотеатров за счет средств Фонда кино. Всего на этот проект между регионами страны будет распределено 733 миллиона рублей. Поучаствовать в конкурсе смогут населенные пункты с населением до 500 тысяч человек. Министерство культуры края должно для этого подать соответствующую заявку до 9 ноября. В прошлом году эта программа позволила оборудовать девять новых кинотеатров в крае. Есть также шанс получить средства из федерального бюджета на ремонт сельских ДК и строительство новых. На эти цели из федеральной казны будет выделено 1,7 миллиарда рублей. В федеральном бюджете также будут заложены деньги на финансирование программы «Земский доктор». В ней предусмотрены «подъемные» в размере миллиона рублей каждому врачу, который решит работать в сельской местности.

Депутат Госдумы РФ А. Ищенко поблагодарил своих однопартийцев за поддержку на минувших выборах и рассказал о работе в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, куда он вошел вместе с еще одним нашим земляком, М. Кузьминым. По мнению представителя федерального парламента, ближайший бюджет страны будет напряженным. Тем не менее депутаты от нашего края намерены отстаивать все меры социальной поддержки малоимущих, пенсионеров и работников бюджетных организаций. Они также считают необходимым выделение регионам государственных кредитов из федеральной казны по низким ставкам, которые должны заменить нынешние кредиты, которые приходится брать в коммерческих банках. Депутат Госдумы РФ М. Кузьмин рассказал о работе фракции «Единой России» в парламенте страны. На повестке дня в его думском комитете стоит несколько законопроектов, которые очень важны для нашего края. Например, законопроект о курортном сборе. Он также высказался за более тесное взаимодействие с региональным парламентом.

Депутат А. Лавриненко в Государственной Думе РФ трудится в комитете по аграрным вопросам. Там, по его словам, встретил немало своих коллег, которые непосредственно связаны с сельскохозяйственным производством. В ближайших планах этого комитета организация парламентских слушаний по проблемам оборота сельхозземель в России. Также в перспективе в комитете планируется провести круглый стол по проблемам молочной отрасли. Депутаты намерены создать законодательную основу для поддержки сельских школ, больниц, разработать меры по стимулированию личных подсобных хозяйств.

http://www.stapravda.ru/20161028/deputaty_gdrf_budut_ezhemesyachno_vstrechatsya_s_izbiratelyami_v_97571.html