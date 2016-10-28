День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе

4 ноября, в День народного единства, в Ставрополе пройдут праздничные мероприятия. В 9 часов на площади перед ДКиС развернется яркая казачья ярмарка, в полдень здесь же состоится праздничный митинг-концерт, а в час дня во Дворце пройдет традиционный городской открытый фестиваль казачьей песни «Любо, братья казаки!». В мероприятии примут участие лучшие профессиональные и самодеятельные казачьи коллективы со всего Ставрополья: «Вольная степь», «Казачий пикет», «Соловушки», «Радуга», народные самодеятельные коллективы «Казачьи напевы», «Наследие», «Казачья вольница», хор Ставропольского краевого колледжа искусств.

Кстати, праздничные мероприятия в этот день охватят все районы краевой столицы.

ПРОГРАММА городских мероприятий, посвященных Дню народного единства в Ставрополе.

30 октября – 4 ноября

Выставка детских творческих работ «Россия – мы вместе!». Помещение для работы с населением, ул. Родосская, 3.

31 октября – 7 ноября

Выставка художественных работ «Единый народ Кавказа». Детская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.

1 ноября

10.30 Праздничный концерт «Россия – наш общий дом». Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.

13.00 Праздничная программа «Согласие сегодня – мир навсегда». Помещение для работы с населением, просп. Октябрьской Революции, 29.

13.00 Тематическая программа «Русь великая». Помещение для работы с населением, ул. Серова, 422.

2 ноября

11.00 Праздничная программа «Дружный народ – крепкая держава». Помещение для работы с населением, пр. Готвальда, 6.

11.00 Интеллектуальная игра «Ты тоже родился в России». Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.

12.00 Тематическая программа «Наша дружба нам дарует силу». Помещение для работы с населением, ул. Дзержинского, 188.

14.00 Историческая игра «Россия начиналась не с меча». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

15.00 Праздничная программа «Дружбой единой крепок народ». Помещение для работы с населением, ул. Мира, 318/3.

15.00 Тематическая программа «Единое государство – сильная держава». Помещение для работы с населением, ул. Чкалова, 27 а.

3 ноября

11.00 Тематическая программа «Великая Россия – единая страна». Помещение для работы с населением, ул. Магистральная, 16/1.

11.00 Литературно-исторический час «Листая страницы истории России». Помещение для работы с населением, ул. Шеболдаева, 4.

12.00 Праздничная программа «В семье единой». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21

13.00 Тематическая программа «В единстве наша сила». Помещение для работы с населением, ул. Мира, 151.

13.00 Открытие футбольного турнира «Вперед, Россия!» на кубок города Ставрополя. Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.

13.00 Тематическая программа «Моя великая Россия». Помещение для работы с населением, ул. Пономарева, 5 г.

14.00 Исторический экскурс «День народного единения». Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 45/1.

14.00 Праздничная концертная программа «Славься, ты Русь моя!». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

15.00 Городской фестиваль казачьей песни «Любо, братья казаки!». Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

4-7 ноября

10.00 Футбольный турнир «Вперед, Россия!» на кубок города Ставрополя. Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.

4 ноября

13.00 Кинопоказ мультипликационного фильма «Три богатыря на дальних берегах». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

14.00 Праздничная концертная программа «Моя страна – моя богатство!». Ставропольский городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4.

15.00 Кинопоказ художественного фильма «1812: Уланская баллада». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

16.00 Кинопоказ художественного фильма «1612». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

18.30 Акустический концерт «Между летом и зимой» (Евгения Ханова, Юрий Полежаев, Павел Должиков, Карина Газарян). Галерея «Паршин», бульвар Генерала Ермолова, 1.

19.00 Кинопоказ художественного фильма «Орда». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

5 ноября

11.00 Праздничная программа «Когда мы едины – мы непобедимы!». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

15.00 Круглый стол «В единстве и согласии». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161028/den_narodnogo_edinstva_2016_programma_meropriyatiy_v_stavropole_97564.html