День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
4 ноября, в День народного единства, в Ставрополе пройдут праздничные мероприятия. В 9 часов на площади перед ДКиС развернется яркая казачья ярмарка, в полдень здесь же состоится праздничный митинг-концерт, а в час дня во Дворце пройдет традиционный городской открытый фестиваль казачьей песни «Любо, братья казаки!». В мероприятии примут участие лучшие профессиональные и самодеятельные казачьи коллективы со всего Ставрополья: «Вольная степь», «Казачий пикет», «Соловушки», «Радуга», народные самодеятельные коллективы «Казачьи напевы», «Наследие», «Казачья вольница», хор Ставропольского краевого колледжа искусств.
Кстати, праздничные мероприятия в этот день охватят все районы краевой столицы.
ПРОГРАММА городских мероприятий, посвященных Дню народного единства в Ставрополе.
30 октября – 4 ноября
Выставка детских творческих работ «Россия – мы вместе!». Помещение для работы с населением, ул. Родосская, 3.
31 октября – 7 ноября
Выставка художественных работ «Единый народ Кавказа». Детская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.
1 ноября
10.30 Праздничный концерт «Россия – наш общий дом». Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.
13.00 Праздничная программа «Согласие сегодня – мир навсегда». Помещение для работы с населением, просп. Октябрьской Революции, 29.
13.00 Тематическая программа «Русь великая». Помещение для работы с населением, ул. Серова, 422.
2 ноября
11.00 Праздничная программа «Дружный народ – крепкая держава». Помещение для работы с населением, пр. Готвальда, 6.
11.00 Интеллектуальная игра «Ты тоже родился в России». Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.
12.00 Тематическая программа «Наша дружба нам дарует силу». Помещение для работы с населением, ул. Дзержинского, 188.
14.00 Историческая игра «Россия начиналась не с меча». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.
15.00 Праздничная программа «Дружбой единой крепок народ». Помещение для работы с населением, ул. Мира, 318/3.
15.00 Тематическая программа «Единое государство – сильная держава». Помещение для работы с населением, ул. Чкалова, 27 а.
3 ноября
11.00 Тематическая программа «Великая Россия – единая страна». Помещение для работы с населением, ул. Магистральная, 16/1.
11.00 Литературно-исторический час «Листая страницы истории России». Помещение для работы с населением, ул. Шеболдаева, 4.
12.00 Праздничная программа «В семье единой». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21
13.00 Тематическая программа «В единстве наша сила». Помещение для работы с населением, ул. Мира, 151.
13.00 Открытие футбольного турнира «Вперед, Россия!» на кубок города Ставрополя. Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.
13.00 Тематическая программа «Моя великая Россия». Помещение для работы с населением, ул. Пономарева, 5 г.
14.00 Исторический экскурс «День народного единения». Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 45/1.
14.00 Праздничная концертная программа «Славься, ты Русь моя!». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.
15.00 Городской фестиваль казачьей песни «Любо, братья казаки!». Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. Ленина, 251.
4-7 ноября
10.00 Футбольный турнир «Вперед, Россия!» на кубок города Ставрополя. Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.
4 ноября
13.00 Кинопоказ мультипликационного фильма «Три богатыря на дальних берегах». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.
14.00 Праздничная концертная программа «Моя страна – моя богатство!». Ставропольский городской Дом культуры, просп. Октябрьской Революции, 4.
15.00 Кинопоказ художественного фильма «1812: Уланская баллада». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.
16.00 Кинопоказ художественного фильма «1612». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.
18.30 Акустический концерт «Между летом и зимой» (Евгения Ханова, Юрий Полежаев, Павел Должиков, Карина Газарян). Галерея «Паршин», бульвар Генерала Ермолова, 1.
19.00 Кинопоказ художественного фильма «Орда». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.
5 ноября
11.00 Праздничная программа «Когда мы едины – мы непобедимы!». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.
15.00 Круглый стол «В единстве и согласии». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.