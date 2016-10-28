Делегация Пятигорской и Черкесской епархии побывала на Святой горе Афон

Паломничество на Святой Афон / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Делегация Пятигорской и Черкесской епархии во главе с архиепископом Феофилактом побывала на Святой горе Афон. В монастыре Ксенофонт состоялась встреча с игуменом обители архимандритом Алексием (Мадзирисом). Владыка Феофилакт поблагодарил отца Алексия за гостеприимство и передал ему многочисленные благопожелания от всех, кто познакомился с ним в ходе его визита в Пятигорскую епархию нынешним летом. Он преподнес игумену скульптурный образ святого великомученика Георгия Победоносца, особо почитаемого на Кавказе, покровителя обители. Затем паломники посетили монастырь Дохиар, где владыка Феофилакт в сослужении духовенства совершил акафистное пение перед чудотворным образом Божией Матери «Скоропослушница» – главной святыней обители с середины XVI века.

http://www.stapravda.ru/20161028/delegatsiya_pyatigorskoy_i_cherkesskoy_eparkhii_pobyvala_na_svya_97567.html