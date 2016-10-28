30 октября в России отмечается День автомобилиста

С Днем автомобилиста! / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

С Днем автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, работников и ветеранов этой отрасли поздравил губернатор Владимир Владимиров.

«Автотранспортный комплекс является важной частью экономики нашего края, – говорится в обращении главы Ставрополья. – Устойчивое пассажирское и грузовое сообщение – залог эффективной работы производственных предприятий, аграрной отрасли, учреждений социальной сферы. Ваша работа помогает сделать комфортной жизнь земляков, устойчивым – развитие городов и сел на нашей земле, всего Ставрополья».

От имени депутатского корпуса работников автомобильного транспорта поздравил председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

«Поздравляю всех, кто причисляет себя к огромной и с каждым годом растущей армии автомобилистов, а прежде всего водителей-профессионалов, без которых просто невозможно себе представить нормальное функционирование и развитие всех сфер и отраслей экономики, – отмечает спикер. – Но с ростом численности автотранспорта и плотности потока сегодня уже недостаточно иметь просто водительское удостоверение, а необходимо владеть мастерством, высокой культурой вождения и проявлять уважение к остальным участникам движения. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких, и пусть всем, кто находится в пути по долгу службы, личной необходимости, всегда сопутствует удача! Крепкого вам здоровья, легких дорог и приятных попутчиков!».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161028/30_oktyabrya_v_rossii_otmechaetsya_den_avtomobilista_97573.html