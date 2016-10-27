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27 октября 2016 г.

Жене Родионову нужны мощные слуховые аппараты. Ваша помощь необходима!

Вместе с региональным бюро «Русфонда» мы продолжаем рассказывать о детях, нуждающихся в помощи, и надеемся на отклик в сердцах читателей.

Женя Родионов

Женя Родионов, 10 лет, двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, требуются мощные слуховые аппараты. Цена 166 744 рублей.

«В полтора года сын перенес тяжелый бронхит, его положили в больницу, лечили антибиотиками. Вскоре после этого Женя перестал говорить, откликаться, реагировать на звуки, он больше не играл с другими детьми, не интересовался игрушками. Мы стали обследоваться, выяснилось, что у сына почти полностью пропал слух, ему поставили диагноз «двусторонняя тугоухость 3-4-й степени». С двух лет Женя носит слуховые аппараты. Благодаря занятиям с логопедом у него хорошо развилась речь, сын посещал обычную школу, там у него появилось много друзей, Женя – общительный и приветливый мальчик. Но в этом году я вынуждена была перевести его в спецшколу-интернат для слабослышащих – сын перестал различать многие звуки, постоянно переспрашивает, стал хуже говорить, забывать слова. У Жени опять произошло ухудшение слуха. Нужны более мощные и дорогие аппараты. В фонде социального страхования, куда я обратилась, купить их нам не могут. А самой нужную сумму мне не собрать, одна воспитываю двоих детей. Прошу вас, помогите!, Мария Чебодаева, Шпаковский район».

Заведующая консультативной поликлиникой Ставропольской краевой детской клинической больницы Татьяна Морозова комментирует: «Жене необходимы сверхмощные слуховые аппараты Сhili SP7 BTE. Мальчик будет лучше говорить, ему станет проще ориентироваться на улице, общаться с окружающими, он сможет вернуться в обычную школу».

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Внимание! Уточнить данные о требуемой сумме, собранных средствах и помочь ребенку можно на сайте Русфонда в Ставропольском крае, Женя Родионов.

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КАК ПОМОЧЬ?

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161027/zhene_rodionovu_nuzhny_moschnye_slukhovye_apparaty_vasha_pomosch_97563.html
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