Завербованный террористами ИГИЛ житель Ставрополья осужден на 15 лет
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность жителя нашего региона Рахмана Багбекова, прошедшего обучение в Сирии в одном из тренировочных лагерей террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена в России).
В Сирию он попал из Египта, где познакомился с вербовщиком ИГИЛ. За время нахождения в лагере Р. Багбеков приобрел навыки по установке и маскировке взрывных устройств. По прибытии на территорию России он был задержан сотрудниками органов безопасности.
Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Р. Багбекова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.