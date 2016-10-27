Завербованный террористами ИГИЛ житель Ставрополья осужден на 15 лет

Поймали террориста / «Ставропольская правда» от 28 октября 2016 г.

Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность жителя нашего региона Рахмана Багбекова, прошедшего обучение в Сирии в одном из тренировочных лагерей террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена в России).

В Сирию он попал из Египта, где познакомился с вербовщиком ИГИЛ. За время нахождения в лагере Р. Багбеков приобрел навыки по установке и маскировке взрывных устройств. По прибытии на территорию России он был задержан сотрудниками органов безопасности.

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, недавно Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Р. Багбекова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20161027/zaverbovannyy_terroristami_igil_zhitel_stavropolya_osuzhden_na_1_97562.html