Выставка мастера пейзажной живописи Евгения Ромашко открывается в Ставрополе

28 октября в краевом музее изобразительных искусств открывается выставка «Магия пленэра. Пейзаж» московского художника Евгения Ромашко. В этот день автор лично познакомит ценителей искусства со своим творчеством.

В основу экспозиции вошли более 120 пленэрных работ в разных тематических и сюжетных вариациях, на которых художник сохранил неповторимые моменты из жизни российской глубинки и впечатления от посещения Франции, Швеции, Китая, Черногории, Греции... Ромашко с удовольствием пишет лето, осень, зиму, а особенно раннюю весну.

Евгений Ромашко – действительный член Российской академии художеств, член президиума Российской Академии Художеств, заведующий кафедрой академической живописи Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г.Строганова, профессор, родился в 1962 году в Украине, с 1985 года живет и работает в Москве.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161027/vystavka_mastera_peyzazhnoy_zhivopisi_evgeniya_romashko_otkryvae_97528.html