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27 октября 2016 г.

ВТБ Страхование обеспечило страховой защитой ставропольскую нефтебазу

Ставропольская нефтебаза компании «Фирма «Промхим»

ВТБ Страхование заключил договор с компанией «Фирма «Промхим» на обеспечение страховой защиты нефтепродуктов.

Сумма ответственности по страхованию товара составила 2,7 млрд рублей. Страховая защита включает в себя имущественные риски при утрате, гибели или повреждении нефтепродуктов в результате хранения и транспортировки.

В следующем году компания «Фирма «Промхим» планирует увеличить объем поставок топлива в два раза за счет заключения новых контрактов, ответственность по которым также будет застрахована в ВТБ Страхование. На сегодняшний день нефтебаза компании базируется в Ставрополе, в результате увеличения объемов, склады под нефтепродукты будут также использоваться на территории других регионов.

Заместитель генерального директора ВТБ Страхование Алексей Володин прокомментировал: «Компания «Фирма «Промхим» является одной из крупнейших нефтебаз, расположенных на территории нашей страны, которая использует высокотехнологичные современные решения и обеспечивает контроль качества нефтепродуктов от завода изготовителя и до конечного потребителя. Планы компании по масштабированию ее бизнеса и принятые решения о страховой защите свидетельствуют о высоком качестве менеджмента и оценки рисков».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161027/vtb_strakhovanie_obespechilo_strakhovoy_zaschitoy_stavropolskuyu_97561.html
Фотография к статье ВТБ Страхование обеспечило страховой защитой ставропольскую нефтебазу
Ставропольская нефтебаза компании «Фирма «Промхим»
Ставропольская нефтебаза компании «Фирма «Промхим»
Фото: www.neftebaza-stv.ru
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