ВТБ24 отмечает четырёхкратный рост спроса на кредиты малому бизнесу Ставропольского края

Банк ВТБ24 в Ставропольском крае за девять месяцев выдал предпринимателям региона 169 кредитов на сумму 779 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на конференции по развитию малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе сообщил заместитель управляющего по бизнесу регионального операционного офиса «Ставропольский» банка ВТБ24 Константин Шевко.

По словам Константина Шевко, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем выдачи кредитов также вырос в 3 раза. Наибольший объем финансирования в 2016 году предоставляется предпринимателям Ставрополя и Пятигорска.

«Основной вклад в оживление спроса со стороны клиентов дает снижение процентных ставок, – заявил Константин Шевко. – Для компаний с устойчивым финансовым положением и ликвидным обеспечением они могут составить 11,5%. Также у предпринимателей есть возможность получить кредиты по льготной ставке в рамках программы Корпорации МСП под 10% годовых».

Как отметил заместитель управляющего ставропольским региональным офисом, учитывая положительную динамику, банк ВТБ24 планирует довести выдачу кредитов малому бизнесу Ставрополья к концу года до 1 млрд рублей.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161027/vtb24_otmechaet_chetyrekhkratnyy_rost_sprosa_na_kredity_malomu_b_97537.html