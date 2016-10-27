Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
27 октября 2016 г.

ВТБ24 отмечает четырёхкратный рост спроса на кредиты малому бизнесу Ставропольского края

Константин Шевко

Банк ВТБ24 в Ставропольском крае за девять месяцев выдал предпринимателям региона 169 кредитов на сумму 779 млн рублей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на конференции по развитию малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе сообщил заместитель управляющего по бизнесу регионального операционного офиса «Ставропольский» банка ВТБ24 Константин Шевко.

По словам Константина Шевко, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объем выдачи кредитов также вырос в 3 раза. Наибольший объем финансирования в 2016 году предоставляется предпринимателям Ставрополя и Пятигорска.

«Основной вклад в оживление спроса со стороны клиентов дает снижение процентных ставок, – заявил Константин Шевко. – Для компаний с устойчивым финансовым положением и ликвидным обеспечением они могут составить 11,5%. Также у предпринимателей есть возможность получить кредиты по льготной ставке в рамках программы Корпорации МСП под 10% годовых».

Как отметил заместитель управляющего ставропольским региональным офисом, учитывая положительную динамику, банк ВТБ24 планирует довести выдачу кредитов малому бизнесу Ставрополья к концу года до 1 млрд рублей.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161027/vtb24_otmechaet_chetyrekhkratnyy_rost_sprosa_na_kredity_malomu_b_97537.html
Банк ВТБ24 (ссылки по теме)
ВТБ24 выдаёт первые карты «Мир» на Ставрополье
ВТБ24 выплатит 400 млн рублей страхового возмещения вкладчикам «Военно-Промышленного банка» на Ставрополье
Компания «Мультикарта» и ВТБ24 стали партнерами сервиса Samsung Pay в России
ВТБ24 удвоил кредитование населения Ставропольского края
ВТБ24 начинает прием карт «Мир» в своих банкоматах
ВТБ24 предлагает новые условия зарплатных проектов
Ставрополь вошел в число лидеров по выдаче ВТБ24 военной ипотеки
Ставропольцы возвращаются к активному кредитованию
Объем вкладов ставропольцев в ВТБ24 превысил 10,8 млрд рублей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Экономика
Минимущество Ставрополья организовало антикоррупционный опрос
Ставропольцы стали участниками бизнес-миссии в Италии
Россельхозбанк наращивает объёмы кредитования АПК Ставрополья
«Ростелеком» предоставил полный комплекс ТК услуг жителям ЖК «Шоколад» в Ставрополе
Выездное заседание комитетов Совета Федерации проходит в Кисловодске
Реклама и PR
ВТБ24 отмечает четырёхкратный рост спроса на кредиты малому бизнесу Ставропольского края
Корпоративный филиал ВТБ в СКФО подвел итоги работы за девять месяцев 2016 года
В жилом районе «Гармония» появился Сквер памяти
«Ростелеком» поддержал соревнования по мотоциклетному кантри-кроссу в Ставропольском крае
ВТБ профинансировал сельхозпредприятие «Русь»
Ставропольский край
3,5 млн тонн зерна уже реализовали в Ставропольском крае
Как компенсируют взносы на капитальный ремонт для жителей Ставропольского края?
Ставропольские депутаты предлагают ужесточить контроль за капремонтом многоквартирных домов
Конкурс творческих работ «Мы против коррупции» стартует в Ставропольском крае
Росреестр закрывает офисы приема и выдачи документов в Ставропольском крае

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!