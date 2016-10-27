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27 октября 2016 г.

VIII Абрамовские чтения провели в Лермонтовской библиотеке Ставрополя

В Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошли VIII Абрамовские чтения

В Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошли VIII Абрамовские чтения, посвященные выдающемуся общественному деятелю, талантливому прозаику, публицисту-просветителю, литературному критику, журналисту и социологу Якову Абрамову (1858 – 1906). Он родился в Ставрополе, получил образование в Санкт-Петербурге, где с 1880 по 1890 год сотрудничал со многими столичными газетами и журналами. Вернувшись в Ставрополь, Абрамов работал гласным городской думы, писал популярно-просветительские книги. По его инициативе и при активном содействии в городе открывались начальные школы, была создана третья женская гимназия.

На чтениях результаты своих научных поисков представили исследователи из Москвы, Воронежа, Краснодара, Ставрополя. Состоялась презентация факсимильного издания первой книги писателя «В поисках за правдой», запрещенной и уничтоженной в 1884 г. по распоряжению цензуры. Внимание участников привлекли макет сборника исследовательских работ студентов и магистрантов гуманитарного института СКФУ «Я.В. Абрамов: писатель и мыслитель в диалоге со временем» и выставка литературы «Ставропольская интеллигенция в социокультурном пространстве губернии на рубеже XIX – XX вв.». Мини-спектакль по рассказу Я. Абрамова «Бабушка-генеральша» представила актриса Г. Близно.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161027/viii_abramovskie_chteniya_proveli_v_lermontovskoy_biblioteke_sta_97547.html
Фотография к статье VIII Абрамовские чтения провели в Лермонтовской библиотеке Ставрополя
В Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошли VIII Абрамовские чтения
В Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошли VIII Абрамовские чтения
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