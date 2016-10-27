«Студенческий ПИР» принес пятигорчанам «серебро»

Студенты Института сервиса, туризма и дизайна (филиала СКФУ в Пятигорске) Аркадий Панасян и Хаджибекир Темирбулатов завоевали серебряную и бронзовую медали в номинациях «Авторский бургер», «Авторское блюдо из рыбы» на VII Всероссийском молодежном чемпионате по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР», который проходил в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». В состязаниях участвовали более 300 студентов из 53 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования России.

http://www.stapravda.ru/20161027/studencheskiy_pir_prines_pyatigorchanam_serebro_97549.html