Ставропольцы стали участниками бизнес-миссии в Италии

Она была организована при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ совместно с «Confindustria Russia» для привлечения партнеров, планирующих реализацию проектов в нашей стране, сообщили в пресс-службе минэкономразвития СК. Участниками бизнес-миссии стали представители Корпорации развития Ставропольского края.

Италия – один из крупнейших инвесторов в экономику России. Она занимает во внешнеторговом обороте четвертое место и является одной из крупных западных стран, которая принимает активное участие в реализации масштабных инвестпроектов в том числе на Ставрополье. В ходе встречи представители итальянских бизнес-ассоциаций, регионов России, руководители региональных корпораций развития, индустриальных парков, особых экономических зон и сервисных компаний обсудили варианты взаимовыгодного сотрудничества. Генеральный директор Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахимов рассказал об инвестиционном потенциале нашего региона в рамках семинара «Возможность развития бизнеса для итальянских производственных компаний в России». Он подробно остановился на территориях опережающего социально-экономического развития и рассказал об основных льготах и преференциях, предусмотренных в рамках реализации инвестпроектов иностранными инвесторами.

На Ставрополье создано двенадцать индустриальных парков, на территории которых представлен 21 резидент. Предприятия специализируются на производстве строительных материалов, металлургии, логистике, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Объем инвестиций по этим направлениям уже превысил 21 млрд рублей, создано более одной тысячи рабочих мест. Инженерно подготовленные инвестиционные площадки индустриальных парков обеспечивают Ставрополью большую инвестиционную привлекательность и являются приоритетным преимуществом при выборе региона инвесторами, в том числе и иностранными, для локализации производства, отметили в пресс-службе минэкономразвития СК. В свою очередь итальянцам интересны проекты в энергетике, строительстве, переработке отходов, мебельном и гостиничном бизнесе, а так же в аграрном секторе. Как прозвучало в ходе бизнесс-миссии, создание условий, обеспечивающих привлечение инвесторов для реализации масштабных инфраструктурных и промышленных проектов, является одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии развития Ставропольского края.

http://www.stapravda.ru/20161027/stavropoltsy_stali_uchastnikami_biznesmissii_v_italii_97543.html