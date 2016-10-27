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27 октября 2016 г.

Ставропольский музей-заповедник приглашает на «Ночь искусств-2016» 4 ноября

«Ночь искусств»

«Ночь искусств – 2016» пройдет 4 ноября 2016 года в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Акция посвящена Дню народного единства и Году российского кино.

В программе – экскурсия по выставке «За службу и храбрость (история георгиевской ленты и наград)», лекции-презентации «Коста Леванович Хетагуров – художник и народный поэт», «120 лет со дня рождения Г.И. Шилина». Вниманию гостей впервые будут представлены уникальные по исполнению аланские женские ювелирные украшения VIII – IX веков. Посетители смогут принять участие в музейной викторине «Предметный кинопоиск», увидеть фондовые выставки «Кинопанорама Ставрополья» и «В объективе Северный Кавказ. По следам этнографических экспедиций». Одновременно продолжают работу выставки частных коллекций «Необычный зоопарк – живая экзотика» и «Самовары Российской империи».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161027/stavropolskiy_muzeyzapovednik_priglashaet_na_noch_iskusstv2016_4_97551.html
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