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27 октября 2016 г.

«Ростелеком» предоставил полный комплекс ТК услуг жителям ЖК «Шоколад» в Ставрополе

В конце минувшей недели в Ставрополе прошло мероприятие в ЖК «Шоколад», посвящённое сдаче жилого комплекса в эксплуатацию. Жители нового жилого комплекса уже имеют возможность получить полный комплекс телекоммуникационных услуг от «Ростелекома» – «Интерактивное телевидение», качественный доступ к сети Интернет на скорости 100 Мбит/с, цифровую телефонию. Сетевая инфраструктура компании позволяет абоненту пользоваться сразу несколькими сервисами по одному проводу. Другим плюсом является возможность подключения опции «Мультирум», позволяющей смотреть Интерактивное ТВ на двух и более экранах в одной квартире. Это уже оценили многие абоненты «Шоколада».

«Ростелеком» выступил партнёром праздника, проходившего в формате «Art-Space» – интерактивной площадки, где посетителей ждали спортивная и гастрономическая зоны, выступление музыкального коллектива, Арт-базар, розыгрыш призов и подарков.

«Ростелеком» предложил гостям и жителям «Шоколада» принять участие в викторине, в специальной фотозоне сделать оригинальные фотографии, а также позвонить родным из «переговорного пункта». Кроме этого оператор продемонстрировал опцию «Видеопрокат» «Интерактивного телевидения», организовав показ фильма «Он-дракон» в импровизированном кинотеатре.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня в Ставрополе активно ведётся строительство новых жилых комплексов, город развивается, наша задача, как крупнейшего телекоммуникационного оператора, обеспечить новосёлов качественными услугами связи, создать комфортные условия к доступу к современным технологиям. Для «Ростелекома» важно предоставить возможность абонентам пользоваться не только высокоскоростным Интернетом, но и оценить разнообразие контента «Интерактивного телевидения», удобство управления телеэфиром, просмотра киноновинок и других сервисов».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161027/rostelekom_predostavil_polnyy_kompleks_tk_uslug_zhitelyam_zhk_sh_97540.html
Фотография к статье «Ростелеком» предоставил полный комплекс ТК услуг жителям ЖК «Шоколад» в Ставрополе
«Ростелеком» предоставил полный комплекс телекоммуникационных услуг жителям нового жилого комплекса «Шоколад» в Ставрополе
«Ростелеком» предоставил полный комплекс телекоммуникационных услуг жителям нового жилого комплекса «Шоколад» в Ставрополе
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