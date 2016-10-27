Россельхозбанк наращивает объёмы кредитования АПК Ставрополья

В рамках реализации политики импортозамещения, Ставропольский филиал Россельхозбанка продолжает наращивание финансирования агросектора региона. Так, на 25 октября текущего года объем кредитной поддержки Банка сельхозтоваропроизводителей Ставрополья превысил 4 млрд рублей.

«Россельхозбанк активно участвует в реализации государственной аграрной политики, наращивая кредитование представителей сельскохозяйственной отрасли всех форм собственности. Широкий перечень банковских продуктов и услуг адаптирован не только для крупных агрохолдингов, но и малых форм хозяйствования и начинающих предпринимателей. Продолжая развивать кредитование АПК, Россельхозбанк и дальше будет уделять приоритетное внимание проектам, нацеленным на импортозамещение и развитие отечественного производства сырья и продовольствия», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Банка Алексей Сенокосов.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161027/rosselkhozbank_naraschivaet_obemy_kreditovaniya_apk_stavropolya_97542.html