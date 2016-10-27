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27 октября 2016 г.

Праздник хлеба состоялся в Светлограде

В Петровском районе прошел Праздник хлеба. Развернулось это красочное и вкусное действо на центральной площади города Светлограда. Мастера хлебных дел представили свои самобытные рецепты лапши, пирожков, караваев, кваса и многих других изделий. Гостей мероприятия не оставили равнодушными зажигательные частушки о хлебе из села Гофицкое, удивительно вкусной была «каша из топора», которую умеют готовить в поселке Прикалаусском, щедрые угощения и необыкновенный квас по старинному рецепту, который известен жителям села Сухая Буйвола. Не остались в стороне и предприниматели района. Выпечка петровских хлебопеков порадовала не только большим ассортиментом, но и качеством.

В празднике в качестве гостей и членов жюри приняли участие президент некоммерческого партнерства «Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства» Ирина Лякишева, генеральный директор и президент этого же партнерства Вера Золотарева, заместитель председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Олег Проскурин.

Всего в праздничный конкурс было включено тринадцать номинаций. Самыми лучшими были признаны работы администраций сел Сухая Буйвола, Шведино, Гофицкое. Жюри отметило также изделия предпринимателей Г. Шелудченко, И. Пазовой, Петровского райпотребсоюза, села Рогатая Балка, поселка Прикалаусский.

В рамках Праздника хлеба был проведен конкурс для детей по номинациям «Поделки из соленого теста» и «Работы из круп». Свои творения представили 153 участника, из которых компетентное жюри определило 22 победителя. Им вручили дипломы и сладкие подарки.

Вкусный праздник сопровождали выступления лучших коллективов художественной самодеятельности Петровского района.

Н. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161027/prazdnik_khleba_sostoyalsya_v_svetlograde_97546.html
Фотография к статье Праздник хлеба состоялся в Светлограде
Праздник хлеба в Светлограде
Праздник хлеба в Светлограде
Фото: Н. НИКОЛАЕВА
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