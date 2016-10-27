Минимущество Ставрополья организовало антикоррупционный опрос

Минимущество Ставропольского края организовало антикоррупционный опрос. Сделано это в рамках контроля деятельности сотрудников министерства имущественных отношений Ставропольского края и усиления работы по противодействию коррупции.

На официальном сайте ведомства проводится он-лайн опрос (http://mio26.ru/novosti/2043/), к участию в котором приглашаются жители и организации региона. В министерстве создан сектор по профилактике коррупции и внутреннему контролю, сотрудники которого проводят регулярные проверки трудовой дисциплины, надлежащего добросовестного исполнения работниками своих обязанностей, достоверности представленных служащими в своих справках о доходах сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе.

Кроме того, весной этого года был организован конкурс детского рисунка на тему «Как я вижу коррупцию». Теперь работы маленьких «художников» висят в вестибюле и коридорах министерства в качестве ещё одного стимула для формирования отрицательного отношения к коррупции, как у самих служащих, так и у посетителей ведомства. Нынешний он-лайн опрос организован с целью возможного выявления фактов проявления коррупции при оказании государственных услуг посетителям. Опрос является анонимным. Его результаты будут проанализированы и также опубликованы в открытом доступе. «Честность и открытость – основа любой трудовой деятельности, подчеркнул министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Газаров. – А если вопрос касается управления государственной собственностью, такая характеристика является первоочередной, и ответственность на сотрудниках лежит двойная».

http://www.stapravda.ru/20161027/minimuschestvo_stavropolya_organizovalo_antikorruptsionnyy_opros_97545.html